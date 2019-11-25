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Irak'taki gösterilerde şiddet hız kesmiyor

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde hükümet karşıtı gösteri düzenleyen protestocular valilik binasını ateşe verdi.

AA | 25.11.2019 - 06:24..
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Irak'taki gösterilerde şiddet hız kesmiyor

Irak'ın Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilerde bazı protestocular, valiliğin yeni binasına molotof kokteyli attı.

Göstericilerin ateşe vermesi sonucu çıkan yangın binayı sardı. Yangın nedeniyle yeni valilik binasında hasar oluştu.

Irak'taki gösterilerde şiddet hız kesmiyor

6 KİŞİ ÖLMÜŞ 158 KİŞİ YARALANMIŞTI

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde geçen ay düzenlenen gösterilerde başta valilik binası olmak üzere birçok ilçede hükümet binaları ateşe verilmişti. Basra ve Zikar vilayetlerinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 6 protestocu hayatını kaybetmiş, 158 kişi yaralanmıştı.

Irak'taki gösterilerde şiddet hız kesmiyor

300'DEN FAZLA ÖLÜ 15 BİNDEN FAZLA YARALI

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Irak'taki gösterilerde şiddet hız kesmiyor

İRAN'A DA TEPKİLER VAR

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Irak'taki gösterilerde şiddet hız kesmiyor

HÜKÜMETİN İSTİFASI İSTENİYOR

Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine şiddet kullanılması talimatı verdiğini belirttikleri Başbakan Adil Abdulmehdi ile yolsuzlukla suçladıkları hükümetin istifasını istiyor.

Irak'taki gösterilerde şiddet hız kesmiyor

Irak'taki gösterilerde şiddet hız kesmiyor

Irak'taki gösterilerde şiddet hız kesmiyor

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Irak'taki gösterilerde şiddet hız kesmiyor

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