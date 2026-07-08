İran: ABD, mutabakatı açıkça ihlal etti, sonuçlarından sorumlu olacaktır

ABD, İran'a yeni bir saldırı başlattığını açıkladı...

İran medyası, Sirik'te, Keşm Adası ve Bender Abbas'ta çok sayıda patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

İRAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığının, İran’ın petrol satışına yönelik yaptırımların askıya alınması kararını iptal etmesi ve ABD güçlerinin İran'ın güneyine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yayınladı.

"ABD MUTABAKATI AÇIKÇA İHLAL ETTİ"

ABD'nin ülkenin güneyine saldırılarının, petrol yaptırımlarını geri getirmesinin ve İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını sürdürmesinin 14 Haziran'da varılan mutabakat zaptının açık ihlali olduğu vurgulanarak, İran'ın, çıkarlarını ve ulusal güvenliğini korumak için gerekli gördüğü her türlü önlemi alacağı kaydedildi.

Mutabakatın ihlalinin sonuçlarından ABD yönetiminin sorumlu olduğu ifade edildi.