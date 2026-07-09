İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti

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ABD ile İran arasındaki gerginlik yeniden tırmandı.

ABD Hava Kuvvetleri, 7-8 Temmuz tarihlerinde İran'a ait 170 askeri hedefi vurduklarını açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Hüseyin Kermanpur ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İranlı yetkili, ABD'nin 8 ve 9 Temmuz 2026'da İran'ın 5 eyaletini hedef alan saldırılar düzenlediğini hatırlatarak saldırılarda şu ana kadar 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 78 kişinin yaralandığını aktardı.

Kermanpur, yaralılardan 47'sinin tedavisinin hastanede sürdüğü, diğer yaralıların gerekli tıbbi müdahalelerin ardından taburcu edildikleri bilgisini verdi.

ABD'den İran’a saldırı: İki günde 170 askeri hedef vuruldu

ABD'den İran'a yeni saldırı