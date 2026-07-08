İran: ABD'nin Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 tesisini hedef aldık

Orta Doğu'da gerilimi daha da tırmandırabilecek yeni bir açıklama İran'dan geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn ve Kuveyt'te konuşlu Amerikan askeri unsurlarına yönelik geniş çaplı bir saldırı düzenlendiğini öne sürerken, operasyon kapsamında onlarca askeri tesisin füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.

Saldırıya ilişkin ABD, Bahreyn veya Kuveyt makamlarından ise henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

85 ASKERİ TESİSİN HEDEF ALINDIĞI İDDİASI

İran basınında yer alan haberlere göre, operasyon kapsamında Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü ile Bahreyn'de bulunan ABD 5'inci Filosu'na ait komuta merkezleri ve çeşitli askeri altyapı tesisleri vuruldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, toplam 85 Amerikan askeri noktasının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını iddia etti.

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"ATEŞKES VE MUTABAKAT İHLAL EDİLDİ"

Ordudan yapılan açıklamada, Washington yönetiminin son dönemde attığı adımların taraflar arasında imzalandığı belirtilen mutabakat zaptı ile ateşkes koşullarını açık şekilde ihlal ettiği öne sürüldü. Açıklamada, gerçekleştirildiği iddia edilen saldırının bu gelişmelere karşılık verildiği savunuldu.

RESMİ DOĞRULAMA GELMEDİ

İran'ın saldırı açıklamasına ilişkin ABD makamlarından veya saldırının hedef alındığı belirtilen Bahreyn ile Kuveyt yönetimlerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İddiaların bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadığı belirtilirken, bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.

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