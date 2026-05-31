İran: ABD'ye ait SİHA'yı düşürdük

Orta Doğu’da hareketli günler...

ABD ile İran arasındaki ateşkese yönelik görüşmeler, Pakistan’ın arabuluculuğunda devam ediyor.

SİHA DÜŞÜRÜLDÜ

Tüm dünyada gelişmeler yakından takip edilirken, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ABD’ye ait silahlı insansız hava aracı (SİHA) düşürüldüğü açıklandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, olayın bugün sabaha karşı meydana geldiği bildirildi.

YENİ NESİL HAVA SAVUNMA FÜZELERİ

ABD ordusuna ait MQ-1 tipi hava aracının 'düşmanca operasyonlar gerçekleştirme' amacıyla İran kara suları hava sahasına girdiği ifade edilen açıklamada, SİHA'nın Devrim Muhafızları'na ait yeni nesil hava savunma füzeleri tarafından anında tespit edilerek hedef alındığı ve düşürüldüğü kaydedildi.

İHLALE KARŞI KARARLI BİR ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLECEK

Açıklamanın devamında, İran kara suları hava sahasının tam kontrol altında olduğu vurgulanarak, olası her türlü ihlale karşı kesin ve kararlı bir şekilde karşılık verileceği uyarısı yapıldı.