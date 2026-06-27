İran-BAE uçuşları yeniden başlıyor
İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü İhvan, BAE ile İran arasında uçuşların yeniden başlayacağını açıkladı.
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ABD ile İsrail'in İran'a başlattıkları saldırı sonrası İran ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki uçuşlar askıya alındı.
İki ülke arasında aylardır uçuş yapılmıyor.
BU HAFTA BAŞLAYACAK
İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecid İhvan, BAE'nin sivil havacılık kurumu yetkilileriyle görüştüklerini açıkladı.
İhvan, iki ülke arasındaki uçuşların bu hafta yeniden başlayacağını duyurdu.
ATEŞKES SONRASI GERGİNLİK
ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmek konusunda varılan uzlaşma sonucu bölgede normalleşme süreci başlamıştı.
Ancak gece saatlerinde ABD ile İran arasındaki gerginlik yeniden başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)