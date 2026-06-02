İran basını yazdı: Anlaşma taslağı hala inceleniyor

İran-ABD savaşında barış görüşmeleri yine tıkandı.

İranlı yöneticiler, ABD ile olan mesaj alışverişinin durdurulduğunu duyurdu.

Buna rağmen konu üzerinde çalışmalar sürüyor.

ANLAŞMA TASLAĞI HALA İNCELENİYOR

İran'ın Mehr Haber Ajansı'nın ABD ile müzakere süreciyle ilgili bilgi sahibi kaynağına dayandırdığı habere göre; ABD ile muhtemel anlaşmanın taslağı hala Tahran'da inceleniyor ve henüz görüşmelerin aracısı Pakistan'a yanıt gönderilmedi.

ABD'nin önceki dönemlerdeki müzakere süreçlerinde sözlerini yerine getirmemesinin İran'ın çok daha ihtiyatlı hareket etmesine yol açtığına işaret edilen haberde, İran'ın önceki tecrübelerine dayanarak muhtemel anlaşmada somut faydalar elde etmeye odaklandığı belirtildi.

İRAN-ABD GÖRÜŞMELERİNDE TIKANMA

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran'ın ABD ile mesaj alışverişini durdurduğunu açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran'ın arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğu, görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail'in Lübnan'a saldırıları durdurmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğu ifade edilmişti.

İran'ın, ayrıca Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmayı ve Babülmendep Boğazı da dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtilmişti.