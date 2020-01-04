İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkiye'den yardım istedi

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından Türkiye, İran, Irak ve ABD ile diplomasi trafiğine girdi.

RUHANİ: "ABD'YE BİRLİKTE KARŞI KOYALIM"

Bu kapsamda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreüşme yaptığı İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani, Erdoğan'a, 'ABD'nin küstah eylemlerine birlikte karşı koyma' çağrısı yaptı.

Ruhani'nin Erdoğan'a, "Saldırgan bir eyleme karşı sessizliğimiz, daha saldırgan eylemlere girişmek için daha fazla gözdağı verilmesine neden olabilir" dediği öğrenildi.