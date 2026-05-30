İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Geçiş için donanmadan izin alınmalı

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta belirsizlik sürüyor.

İran misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı fiilen kontrol altına alarak, gemi geçişlerini durdurdu.

ABD ve İran arasında müzakere süreci devam ederken, İran'dan yeni bir açıklama geldi.

"GEMİLER İZİN ALMALI"

Küresel piyasalarda krize neden olan Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde gemilerin Devrim Muhafızları Donanması'ndan izin alması gerektiğini belirten İran Silahlı Kuvvetleri, aksi halde gemilerin 'güvenlik tehdidiyle' karşılaşacağını duyurdu.

"HÜRMÜZ BOĞAZI YÖNETİMİ İRAN SİLAHLI KUVVETLERİ'NDE"

İran, savaşın idaresinden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin İran Silahlı Kuvvetleri tarafından tam yetkiyle yürütüldüğü" belirtildi.

Hürmüz Boğazı'ndan geçecek tüm gemilerin yalnızca belirlenmiş güzergahları kullanmasının ve Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nden izin almalarının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu düzenlemelerin ihlali, onların geçiş güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atacaktır." ifadesi kullanıldı.

"TRAFİĞİ AKSATAN ASKERİ GEMİLER HEDEF ALINACAK"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın yönetimine müdahale etme veya trafiği aksatma girişiminde bulunan askeri gemilerin İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alınacağı konusunda uyarıda bulunulmaktadır.”