İran: Hark Adası savaş boyunca 548 kez saldırıya uğradı

Orta Doğu'da barış havası...

İran kıyılarının açığında bulunan küçük bir mercan adası olan Hark Adası, ülkenin ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ına ev sahipliği yapıyor.

Bu özelliğiyle ada, İran ekonomisinin en kritik unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

SAVAŞ BOYUNCA 548 KEZ SALDIRIYA UĞRADI

İran’ın Şark gazetesinin haberine göre, Buşehr eyaletine bağlı Hark Adası Kaymakamı Negahdar Hüseyinpur, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İçişleri Bakanı İskender Mumini'nin de katıldığı bir konferansta yaptığı açıklamada, adanın ana petrol terminali olması dolayısıyla savaş sırasında özellikle hedef alındığını ifade etti.

Saldırılara ilişkin verileri paylaşan Hüseyinpur, "Üçüncü Dayatılan Savaş sırasında Hark Adası'na 548'den fazla füze isabeti kaydedildi ve en şiddetli saldırılardan birinde, 17 Mart'ta adaya 50 isabet gerçekleşti." dedi.

ABD, ADANIN ANAKARA İLE BAĞLANTISI KESMEK İÇİN YOLCU GEMİLERİNİ HEDEF ALDI

Adanın anakara ile bağlantısını kesmek için 6 yolcu gemisinin de ABD tarafından hedef alındığı bilgisini paylaşan Hüseyinpur, kamuya ait tekneler ve balıkçı teknelerinin devreye girmesi sayesinde ada sakinleri ile işçilerin adaya geliş gidişlerinin kesintiye uğramadığını ve anakarayla bağlantının kesilmediğini ifade etti.

Hüseyinpur, savaş sırasında da saldırılara rağmen ülkenin petrol ihracatının yüzde 90'ından fazlasının Hark Adası'ndan gerçekleştiğini belirtti.

İran anakarasına yaklaşık 30 kilometre, Buşehr Limanı'na ise yaklaşık 55 kilometre mesafede bulunan Hark Adası, ülkenin ana petrol ihraç terminali olarak biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık ele geçirme arzusunu dile getirdiği ada, savaş boyunca ABD tarafından birçok kez hedef alınmıştı.