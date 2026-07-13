İran: Hürmüz Boğazı'nın açılmasının tek şartı ABD müdahalesinin sona ermesi

Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ediyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması dün Hürmüz Boğazı'nda yabancı müdahalenin ve gemilerin yetkisiz rotalarda seyretmeye çalışmasının güvenlik sorunlarına yol açtığını belirtmişti.

Bu kapsamda, güvenliği sağlamak amacıyla Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı açıklanmıştı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN AÇILMASI İÇİN İSTENENLER

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı'nın açılması için tek bir şart öne sürdükleri bir açıklama yaptı.

ABD MÜDAHALESİ BİTECEK

Açıklamada; Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılmasının tek şartının, ABD ordusunun boğazdaki müdahalelerine son vermesi ve kıyı devletlerinin kendi kara suları üzerindeki egemenliğine saygı göstermesi olduğu belirtildi.

MİSİLLEME YAPILDI

Ayrıca açıklamada; ABD saldırılarına misillemenin 5'inci aşaması kapsamında, Bahreyn'in Cüfeyr bölgesindeki ABD ordusuna ait tesis ve altyapının, Umman'daki FPS uzun menzilli hava radarı ile deniz hedef tespit radarının, füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınarak imha edildiği öne sürüldü.

KÜRESEL PETROL VE DOĞALGAZ PİYASASI İÇİN UYARI

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki müdahalelerinin sürmesi halinde, küresel petrol ve doğalgaz piyasalarını etkileyecek daha büyük gelişmelerin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.