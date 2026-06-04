İran: Kuveyt Havalimanı'nı biz vurmadık, ABD'nin Patriot sisteminin füzesi düştü

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Dün Kuveyt ordusu, İran'ın kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla Kuveyt'in en önemli ulaşım merkezlerinden biri olan Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın hedef alındığını duyurmuştu.

Saldırının ardından Kuveyt tarafından yapılan ilk açıklamada, havalimanının terminal binasında hasar meydana geldiği ve 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

DEVRİM MUHAFIZLARI HERHANGİ BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRMEDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Kuveyt Havalimanı'na yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Muhibbi, Kuveyt Havalimanı yolcu terminaline yönelik saldırıyla ilgili inceleme yürüttüklerini belirterek, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri'nin söz konusu hedefe yönelik herhangi bir operasyon gerçekleştirmediğini söyledi.

PATRİOT SİSTEMİNDE ARIZA YAŞANDI

Muhibbi, incelemeler sonucunda Kuveyt Havalimanı yolcu terminalindeki yıkımın, İran füzelerini engelleyemeyen ve terminale düşen Amerikan yapımı Patriot hava savunma sistemindeki bir arızadan kaynaklandığının tespit edildiğini ifade etti.