İran: Lübnan savaşını sonlandırmak için ilerleme kaydedildi

Gözler İsviçre'ye çevrildi...

ABD ve İran heyetleri müzakere sürecini görüşmek üzere İsviçre'de.

Kritik süreç öncesi iki taraf da diplomasi mesajları verirken ABD'den de İsrail'e önemli bir uyarı geldi.

MÜZAKERELERİ DEĞERLENDİRDİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"LÜBNAN SAVAŞINI SONLANDIRMAK İÇİN İLERLEME KAYDEDİLDİ"

Lübnan’daki çatışmaları önleme amacıyla kurulacak çalışma grubunun gerçek bir test olacağını söyleyen Arakçi, “Pakistan-Katar arabuluculuğunda Lübnan savaşını sonlandırmak için ilerleme kaydedildi.” ifadelerini kullandı.

Arakçi, ayrıca ülkesine uygulanan petrol ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını ve ablukanın sona erdiğini vurgulayarak, İran’ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmının da serbest bırakıldığını söyledi.