İran Meclis Başkanı Kalibaf: Sözler tutulmazsa en iyi konuştuğumuz dile geçeceğiz

Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve İran'ın buna karşılık yaptığı misilleme ile çatışma yeniden alevlendi.

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken sürpriz bir açıklama daha geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düşen ABD ordusuna ait "AH-64 Apache" tipi taarruz helikopterine ilişkin paylaşımda bulundu

İRAN, DEVRİYE HELİKOPTERİNİ DÜŞÜRDÜ İDDİASI

Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, helikopteri İran ordusunun düşürdüğünü savundu.

ABD Başkanı açıklamasında, "Ordumuz tarafından az önce bilgilendirildim ki, dün gece İranlılar, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yürüten son derece gelişmiş bir Apache helikopterimizi düşürmüş. Olayda iki pilot görev yapıyordu. Her ikisi de güvende ve herhangi bir yara almadı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump: İranlılar, Hürmüz Boğazı'nda devriye yapan helikopterimizi düşürdü

"KARŞILIK VERMEK ZORUNDAYIZ"

Trump, ABD ordusunun İran’a yönelik bir saldırı düzenlemek zorunda olduğunu savunarak, "ABD bu saldırıya karşılık vermek zorunda" dedi.

Trump bu sabah yaptığı açıklamada, İran ile müzakerelere ilişkin, 2 ya da 3 gün içinde bir anlaşma olmasının mümkün olduğunu ifade etmişti.

İRAN'DAN YANIT GELDİ

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı yakınlarında dün düşen ABD ordusuna ait taarruz helikopterini İran’ın düşürdüğüne yönelik açıklaması ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"SÖZLER TUTULMAZSA EN İYİ KONUŞTUĞUMUZ DİLE GEÇECEĞİZ"

Galibaf, "Biz diplomasi dilini tercih ederiz, ancak diğer dilleri çok daha akıcı konuşuruz.

Verdiğiniz sözleri tutmazsanız biz de en iyi konuştuğumuz dile geçeceğiz. Eyerlediğiniz ata binersiniz" dedi.