İran medyası duyurdu: Bender Abbas ve Keşm Adası'nda patlama

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ABD ile İran'a arasındaki karşılıklı çatışmalar sürüyor.

ABD ordusu, 7 ve 8 Temmuz'da da "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a karşı saldırı başlattığını duyurdu.

Bu tarihten bu yana saldırılar düzenleyen ABD'ye İran cephesinden de misillemeler geliyor.

İran, ABD'nin Körfez ülkelerindeki askeri üslerini hedef alıyor.

İRAN'DA PATLAMA SESLERİ

İran basınına yansıyan haberlere göre, Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu.

Bölge sakinleri patlama seslerinin deniz tarafından geldiğini belirtirken İranlı yetkililer, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.