İran: Son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 28 gemi geçti

ABD ile İran arasında Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler devam ederken Hürmüz Boğazı'ndaki kriz de devam ediyor.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından konuya dair yazılı bir açıklama yapıldı.

SON 24 SAATTE 28 GEMİ GEÇTİ

Açıklamada, son 24 saatte donanmanın koordinasyonu ve güvenliği altında petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler dahil olmak üzere 28 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği belirtildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin akıllı kontrol şeklinde yönetildiği ifade edildi.