İran ve ABD heyetleri İsviçre'de

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ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmek için varılan uzlaşı sonrası İsviçre'de nihai anlaşma için müzakereler başlayacak.

İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi başlıkların da konuşulacağı görüşmeler Bürgenstock kasabasında yapılacak.

VANCE İSVİÇRE'DE

Müzakereler için ABD Başkan Yardımcısı JD Vance İsviçre'ye ulaştı.

İsviçre medyasında yer alan bilgilere göre, Vance görüşmelerin yapılacağı Bürgenstock'a gitti.

İRAN HEYETİ DE ULAŞTI

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, müzakerelere katılacak İran heyetinin de ülkeye ulaştığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında “İran heyetinin İsviçre’ye varışını memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerine yer verildi.

İran heyetine İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın liderlik etmesi bekleniyor.

PAKİSTAN DA YER ALACAK

Görüşmelerde, süreçte arabulucu olarak rol alan Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif ile Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in de yer alacağı belirtildi.

UAEA BAŞKANI DA KATILACAK İDDİASI

İsrail medyası, İran’ın nükleer programına ilişkin başlıkların ele alınacağı bazı teknik görüşmelere Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin de katılacağını iddia etti.