İran ve ABD müzakerelerinin 11 Temmuz'da Pakistan'da süreceği iddia edildi

İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine yönelik yeni iddialar...

Geçtiğimiz haftalarda İsviçre'de, ABD ve İran arasında başlayan müzakereler, Katar'ın başkenti Doha'da taşınmıştı.

Ancak iki ülke arasında yaşanan anlaşmazlıklar yüzünden istenilen sonuçlar tam olarak alınamamıştı.

İRAN VE ABD MÜZAKERELERİ 11 TEMMUZ'DA PAKİSTAN'DA YAPILACAK

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonu, müzakerelere ilişkin yeni bir iddia ortaya attı.

Al Arabiya'nın kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran ve ABD müzakereleri, 11 Temmuz'da Pakistan'da yapılacak.

Pakistan'da yapılacak görüşmelerde, tarafların İran'a yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve nükleer konunun ele alınacağı aktarıldı.

İRAN HEYETİNDE YER ALACAKLAR CENAZE TÖRENİNDEN SONRA NETLEŞECEK

İran heyetinde kimlerin yer alacağının, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarında hayatını kaybeden eski ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney için 9 Temmuz'da sona erecek cenaze törenlerinin ardından netleşeceği iddia edildi.

İran ve ABD arasında 14 Haziran'da varılan mutabakat sonrasında tarafların, İran'a yaptırımların kaldırılması, Hürmüz Boğazı'nın durumu ve nükleer mesele gibi konular üzerinde 60 gün boyunca müzakere etmesi öngörülüyordu.

VARLIKLARIN SERBEST BIRAKILMASI VE HÜRMÜZ BOĞAZI

Bu kapsamda 21 Haziran'da İsviçre'de yapılan görüşmeler, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını sürdürmesi, ABD'nin henüz İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmaması ve taraflar arasında Hürmüz Boğazı'nın yönetimi gibi anlaşmazlıklar nedeniyle devam etmemişti.

Taraflar arasında mutabakata rağmen Hürmüz Boğazı çevresinde meydana gelen şiddetli askeri çatışmaların ardından iki ülkeden heyetler, 1 Temmuz'da Doha'da Katarlı yetkililerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.