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İran'da protestoların simgesi olan kadın

Protesto gösterilerinin devam ettiği İran'da halk, devletin izlediği politikayı protesto etti. İranlı bir kadının haykırışı ise protesto gösterilerine adeta damga vurdu.

Haber Merkezi | 19.11.2019 - 10:55..
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İran'da protestoların simgesi olan kadın

İran'da benzin fiyatlarının bir gecede yüzde 300 artırılmasının yanı sıra ülkede yaşanan ekonomik kriz, halkı sokaklara döktü.

PROTESTO GÖSTERİLERİ GÜNLERDİR DEVAM EDİYOR

Ülkede protesto gösterileri ise günlerdir sürüyor. Özellikle Tahran olmak üzere Tebriz, Meşhed, Ahvaz, İsfahan, Şiraz, Kum, Yezd, Kirmanşah ve Kereç gibi kentlerde gösteriler çığ gibi büyüdü.

İran'da protestoların simgesi olan kadın ViDEO

İRANLI KADIN PROTESTO GÖSTERİLERİNİN SİMGESİ OLDU

Bu gösterilere ise İranlı bir kadının çığlıkları damga vurdu.

Bir üst geçide çıkan kadın, başörtüsünü çıkarıp attı, ardından da çığlık çığlığa hükümetin yaptığı yanlışları haykırdı.

İran'da protestoların simgesi olan kadın

"HAMANEY YÜZÜNDEN HER ŞEYİMİZİ KAYBETTİK"

İran'ın dini lideri Hamaney'i eleştiren kadın, "Rezil Hamaney yüzünden her şeyimizi kaybettik. Hamaney'i lanetliyoruz. Umarım küçük bir çukurun içinde ölürsün." şeklinde bağırdı.

İran'da protestoların simgesi olan kadın

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