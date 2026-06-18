İran'da vurulan petrokimya tesislerinin yüzde 90'ı üretime geri döndü

İran’da kritik sanayi altyapılarının hedef alındığı saldırıların ardından petrokimya sektöründe yürütülen yeniden inşa ve üretim çalışmaları hız kazandı. İran Körfez Petrokimya Endüstri Grubu (PGPIC), tesislerin büyük bölümünün yeniden devreye alındığını ve üretim sürecinin önemli ölçüde normale döndüğünü duyurdu.

TESİSLERİN YÜZDE 90’I YENİDEN FAALİYETTE

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA) tarafından aktarılan açıklamaya göre, PGPIC Genel Müdürü Muhammed Şeriatmedari, savaş sürecinde zarar gören tesislerin büyük kısmının yeniden üretime geçtiğini belirtti.

Şeriatmedari, üretim dışı kalan tesislerin yaklaşık yüzde 89 ila 90 bandında yeniden faaliyete başladığını ifade ederek, sektörün toparlanma sürecinin hızlı ilerlediğini söyledi.

ÜRETİM BAZI TESİSLERDE KAPASİTEYİ AŞTI

Açıklamada, bazı petrokimya tesislerinin yalnızca üretime dönmekle kalmadığı, aynı zamanda kapasite üstü üretim gerçekleştirdiği de kaydedildi.

Yetkililer, kalan tesislerde ise tam kapasiteye ulaşılması için teknik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Üretim hatlarının yeniden optimize edilmesi ve modernizasyon sürecinin devam ettiği aktarıldı.

YENİDEN İNŞADA TEKNOLOJİ ODAKLI YAKLAŞIM

PGPIC yönetimi, yeniden inşa sürecinin yalnızca fiziksel hasarın onarılmasından ibaret olmadığını vurguladı.

Planlamaya göre süreç; üretim altyapısının yeniden tasarlanması, teknolojik kapasitenin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması gibi stratejik hedefleri de içeriyor. Ayrıca tesislerin dayanıklılığının artırılması da öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Bilim, Araştırma ve Teknoloji Başkan Yardımcılığı ile PGPIC arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, yeniden inşa çalışmalarının hızlandırılması hedefleniyor.

Protokolün, petrokimya sektöründe teknoloji seviyesinin yükseltilmesine ve üretim sürekliliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.