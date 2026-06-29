İran'daki çatışma Toyota'ya zarar ettirdi

İsrail'in ABD desteğiyle 28 Şubat'ta İran'a saldırmasının ardından başlayan süreç Hürmüz Boğazı'ndaki lojistik faaliyetine ve petrol fiyatlarına olumsuz yansıyınca etkileri çok yönlü oldu.

Toyota Motor'un küresel araç satışları, mayıs ayında üst üste dördüncü ayda da düşüş gösterdi.

İran'daki çatışmayla bağlantılı aksaklıklar Orta Doğu'daki operasyonları olumsuz etkilerken Çin'deki zayıf talep de ek baskı oluşturdu.

SATIŞLAR YÜZDE 7,4 AZALDI

Japon otomobil üreticisi, küçük otomobil yan kuruluşu Daihatsu Motor'un rakamları da dahil olmak üzere, mayıs ayında dünya çapında 885 bin 207 araç sattı. Şirketin Pazartesi günü açıkladığı verilere göre bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 düşüş gösterdi.

ÜRETİM YÜZDE 5,8 DÜŞTÜ

Küresel üretim de yıllık bazda yüzde 5,8 azalarak 857 bin 765 adede düştü.

Rakamlar, jeopolitik istikrarsızlık, lojistik belirsizliği ve kilit pazarlardaki yoğunlaşan rekabetin birleşik etkisiyle Toyota'nın uluslararası operasyonlarında devam eden baskıyı gösterdi.

ORTA DOĞU'DAKİ SATIŞLAR BÜYÜK YARA ALDI

Orta Doğu'daki satışlar, bölgesel çatışmanın sevkiyatlar ve talep üzerindeki etkisini yansıtarak yüzde 38,6 oranında düştü. Çin'de ise Toyota'nın satışları bir önceki yıla göre yüzde 31,7 azaldı; bunun nedeni, yerli elektrikli araç üreticilerinin dünyanın en büyük otomobil pazarında pazar paylarını artırmaya devam etmesidir.

KADEMELİ TOPARLANMA

Washington ve Tahran çatışmayı sona erdirmek için bir anlaşmaya varmış olsa da, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiği kademeli olarak toparlanıyor ve bu durum otomobil üreticileri ve diğer üreticilerin kullandığı ulaşım yolları üzerinde baskıyı artırıyor.

Toyota daha önce Orta Doğu'nun şirket için önemli bir ihracat pazarı olduğunu ve bölgeye yıllık sevkiyatların yaklaşık 500 bin ila 600 bin araç civarında olduğunu belirtmişti. Şirket Mayıs ayında, bu ihracatın önemli bir bölümünün aksaklıklardan etkileneceğini tahmin ettiğini açıklamıştı.

Otomobil üreticisi ayrıca, artan hammadde maliyetleri ve tedarik zincirindeki baskıları gerekçe göstererek, Mart 2027'de sona erecek mali yıl için daha düşük kazançlar konusunda uyarıda bulundu.

Toyota, faaliyet kârının bir önceki mali yıldaki 3,8 trilyon yen'e kıyasla 3 trilyon yen'e (18,8 milyar dolar) düşmesini bekliyor.