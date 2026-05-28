İran’dan ABD üssüne misilleme: Körfez’de gerilim tırmanıyor

Orta Doğu’da tansiyon yeni bir eşiğe taşındı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güneyindeki Bender Abbas çevresine düzenlenen hava saldırısına karşılık olarak bölgede bulunan bir ABD hava üssünü vurduklarını açıkladı. Saldırının ardından Kuveyt yönetimi de füze ve insansız hava aracı saldırısına maruz kaldığını duyurarak bölgedeki güvenlik alarmını en üst seviyeye çıkardı.

İran devlet televizyonunun sabaha karşı Bender Abbas’ın doğusundan art arda patlama sesleri duyulduğunu aktarmasının ardından başlayan kriz, karşılıklı açıklamalarla daha da derinleşti. ABD ordusu, İran’ın güneyindeki askeri bir noktaya yönelik operasyon düzenlediğini doğrularken, saldırının gerekçesi olarak “ABD güçleri ile ticari deniz trafiğine yönelik tehditleri” gösterdi.

DEVRİM MUHAFIZLARI: SALDIRIYA KARŞILIK VERİLDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, ABD’nin şafak vakti Bender Abbas Havalimanı çevresindeki bir noktayı hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, saldırının ardından “kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğu” ifade edildi.

Devrim Muhafızları açıklamasında, “Bu yanıt, düşmanın saldırganlığının cevapsız kalmayacağını göstermektedir. Herhangi bir tekrar halinde İran’ın cevabı daha sert ve daha kararlı olacaktır” denildi. Ayrıca saldırının sonuçlarından doğrudan “saldırgan tarafın sorumlu olacağı” vurgulandı.

İran tarafı, hedef alınan ABD üssünün hangi ülkede bulunduğuna ilişkin detay paylaşmadı.

KUVEYT: FÜZE VE İHA SALDIRISIYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK

İran’ın açıklamasının hemen ardından Kuveyt ordusu da ülkenin füze ve insansız hava aracı saldırısına uğradığını duyurdu. Ancak saldırının hedef aldığı bölge ya da meydana gelen hasara ilişkin resmi bilgi verilmedi.

Körfez’de ABD askeri varlığına ev sahipliği yapan ülkeler arasında bulunan Kuveyt’ten gelen açıklama, İran’ın misillemesinin bu ülke sınırları içindeki bir ABD tesisini hedef almış olabileceği ihtimalini gündeme taşıdı.

Bölgede hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği ve askeri hareketliliğin arttığı bildiriliyor.

ABD: “DENİZ TRAFİĞİNE YÖNELİK TEHDİTLERİ HEDEF ALDIK”

ABD ordusu ise İran’ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediklerini doğruladı. Amerikan tarafı, operasyonun gerekçesinin bölgedeki ABD güçleri ile ticari deniz trafiğine yönelik tehditler olduğunu savundu.

Washington yönetiminden henüz İran’ın misilleme açıklamalarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapılmazken, Körfez’deki gelişmelerin ardından bölgede görev yapan Amerikan unsurlarının alarm seviyesinin yükseltildiği değerlendiriliyor.

KÖRFEZ’DE YENİ KRİZ ENDİŞESİ

Karşılıklı saldırı ve açıklamalar, Hürmüz Boğazı çevresinde yeni bir çatışma dalgası yaşanabileceği endişesini artırdı. Dünya enerji ticareti açısından kritik öneme sahip bölgede yaşanan gelişmeler, uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Uzmanlar, İran ile ABD arasında doğrudan çatışma riskinin artmasının yalnızca bölgesel güvenliği değil, küresel enerji piyasalarını ve deniz ticaretini de ciddi şekilde etkileyebileceğine dikkat çekiyor.