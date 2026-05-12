İran'dan ABD'ye uranyum tehdidi: Yüzde 90 seçeneği masada

Orta Doğu'da savaş son bulmuyor...

Bölgemizdeki gerilim devam ederken, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin tıkanması enerji piyasalarını bir kez daha sarstı.

URANYUM KONUSUNA DEĞİNDİ

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, uranyum zenginleştirme konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK

İran'ın yeniden saldırıya uğraması halinde seçeneklerinden birinin uranyumu yüzde 90 zenginleştirme olduğunu belirten Rızai, bu konunun Mecliste ele alınacağını belirtti.

YÜZDE 90 NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlara göre yüzde 90 oranındaki uranyum zenginleştirme seviyesi 'silah sınıfı' olarak kabul ediliyor.

İran halihazırda yüzde 60 seviyesine kadar zenginleştirilmiş uranyum üretirken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) bunun nükleer silah üretimine teknik olarak çok yakın bir eşik olduğunu belirtiyor.

ABD VE İSRAİL’LE GERİLİM TIRMANIYOR

Son aylarda Washington yönetimi, İran’ın tüm uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmasını isterken, Tahran yönetimi bunu 'kırmızı çizgi' olarak tanımlıyor.

İranlı yetkililer daha önce de ülkenin nükleer programından geri adım atmayacağını açıklamıştı.

Dış basında yer alan analizlerde, özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hareketlilik ve İsrail’in olası operasyon hazırlıklarının Tahran üzerindeki baskıyı artırdığı belirtiliyor.

İran tarafı ise yeni saldırıların nükleer programı daha da hızlandırabileceği mesajını veriyor.

UAEA'DAN 'CİDDİ ENDİŞE' UYARISI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın son raporlarında İran’ın yüzde 60 seviyesindeki uranyum stokunu ciddi şekilde artırdığı belirtilmişti.

UAEA, İran’ın nükleer silaha sahip olmayan ülkeler arasında bu seviyede üretim yapan tek ülke olduğuna dikkat çekerek durumun 'ciddi endişe' yarattığını açıklamıştı.