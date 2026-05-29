İran’dan Donald Trump’a: Zorunluluk söylemiyle 47 yıl önce vedalaştık

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran ile ABD arasında mesaj alışverişinin sürdüğü ancak henüz nihai bir uzlaşmaya varılmadığı ifade edildi.

Bekayi, Trump’ın “İran nükleer silah sahibi olmayacağını kabul etmeli” yönündeki sözlerine karşılık, İran’ın kararlarını yalnızca kendi halkının çıkarları doğrultusunda aldığını vurguladı.

"ABLUKANIN KALDIRILMASI PROPAGANDA OLABİLİR"

Bekayi, Trump’ın ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı çevresindeki İran limanlarına yönelik ablukayı kaldıracağına dair açıklamalarını da değerlendirdi. Söz konusu uygulamanın başından beri hukuka aykırı olduğunu savunan İranlı sözcü, bunun hem ateşkes ihlali hem de uluslararası deniz taşımacılığına müdahale anlamına geldiğini söyledi.

Ablukanın kaldırılacağı yönündeki açıklamaların henüz somut bir adımla desteklenmediğini kaydeden Bekayi, “Bu söylem propaganda amacı taşıyor olabilir. Eğer gerçekten kaldırılırsa, birkaç hafta önce başlayan hukuka aykırı bir uygulama sona ermiş olacak” ifadelerini kullandı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI, İRAN VE UMMAN'IN ORTAK SORUMLULUĞU"

İranlı yetkili ayrıca, Hürmüz Boğazı’nın yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, bölgenin İran ve Umman karasularında bulunduğunu hatırlattı.

Bekayi, iki ülkenin uluslararası ticaretin devamını sağlarken aynı zamanda güvenliklerini ve ulusal çıkarlarını koruyacak ortak bir mekanizma geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Bekayi, mevcut süreçte önceliklerinin savaşın sona erdirilmesi olduğunu ifade ederken, nükleer konuların teknik ayrıntılarına ilişkin kapsamlı bir müzakerenin henüz yürütülmediğini sözlerine ekledi.