İran’ın savaş yorgunu kenti Bender Abbas’ta günlük yaşam normale döndü

ABD ile İran arasındaki savaştan pek çok bölge etkilendi.

Bunların başında, savaş bölgesine yakın olan şehirler geldi.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı, güneydeki Bender Abbas kenti, Hürmüz Boğazı’na oldukça yakın konumda bulunması ve ülkenin deniz savunma hattının merkezinde yer alması nedeniyle ABD ve İsrail tarafından hem savaş hem de ateşkes sürecinde sık sık saldırıya uğradı.

LİMANLAR HAVA SALDIRILARINA MARUZ KALDI

Kentte bulunan limanlar hava saldırılarına maruz kalırken balıkçılığın önemli geçim kaynağı olması ve savaş dolayısıyla balıkçıların denize açılamaması nedeniyle şehir, ekonomik olarak da ciddi zarar gördü.

YAŞAM ESKİ HALİNE GELDİ

İran ile ABD arasında savaşın sonlandırılması amacıyla imzalanan 14 maddelik mutabakat zaptının ardından çatışmaların son bulması, kentteki yaşamı savaş öncesi canlılığına kavuşturdu.

İNSANLAR TEKRAR SOSYALLEŞMEYE BAŞLADI

Gündüz hava sıcaklıklarının oldukça yüksek seyretmesi nedeniyle genellikle akşam vakitlerinde sokağa çıkan halk, oluşan güvenlik ortamıyla yeniden sosyalleşmeye başladı.

Aynı şekilde ABD’nin deniz ablukasını kaldırması, balıkçıların da yeniden denizlere açılmasına imkan sağladı.

SAHİL VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÖN PLANA ÇIKTI

Sahil yaşamının oldukça canlı olduğu şehirde halk, güvenlik endişelerinin ortadan kalkmasıyla sahillere ve alışveriş merkezlerine yönelirken gençlerin ilk tercihi spor alanları oldu.