İran'la savaşın ABD'ye maliyeti

28 Şubat'ta İsrail'in ABD desteğiyle İran'a yaptığı saldırıların ardından başlayan sürtüşme, ekonomik anlamda da büyük zararlara neden oldu.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezinin (CSIS) hazırladığı analizden elde edilen ön verilere göre, çatışmanın Savunma Bakanlığına maliyeti yaklaşık 40 milyar doları buluyor.

Toplam görünür ekonomik fatura yaklaşık 68 milyar doları aşarken petrol rezervlerindeki erime, enflasyon, yüksek faizler ve siyasi maliyetler dahil edildiğinde savaşın gerçek bedelinin bunun çok üzerinde olduğu değerlendiriliyor.

DÜNYA 1,15 MİLYAR VARİL PETROL ARZI KAYBETTİ

Orta Doğu'dan yaklaşık dört aydır petrol çıkışı yapılmıyor. Kpler verilerine göre dünya, savaş boyunca toplamda 1,15 milyar varil petrol arzı kaybetti. Bu nedenle dünya, ham petrolü bulabildiği diğer yerlerden tedarik etmeye çalıştı.

Venezuela ve Brezilya üretimi artırdı. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya büyük miktarda jet yakıtı, Avustralya'ya ise dizel gönderdi.

Trump yönetiminin yüz milyonlarca varil Rus ve İran petrolüne yönelik yaptırımları kaldırmasının yanı sıra 32 ülke tarihin en büyük acil petrol stoku salınımını koordine etti.

Ancak bu adımlar yeterli olmadı ve petrol şirketleri müşterilerinin talebini karşılamak için kendi stoklarını kullanmaya başladı.

ENFLASYON YÜKSELİYOR

Trump, uyguladığı politikaların fiyatları neden yükselttiğini açıklamakta zorlanıyor. Zaman zaman karşılanabilirlik fikrinin bir aldatmaca olduğunu söyleyen Trump, son dönemde ise enflasyonun daha da kötü olabileceğini ve savaş bittiğinde fiyatların hızla düşeceğini savundu.

Ancak enflasyonun düşmesi fiyatların daha yavaş artması anlamına geliyor, fiyatların fiilen gerilemesi anlamını taşımıyor.

PENTAGON VE KAMU MALİYESİNE MALİYETİ

-Savunma Bakanlığına (Pentagon) doğrudan maliyet: yaklaşık 40 milyar dolar

-Kullanılan mühimmatın maliyeti: yaklaşık 26 milyar dolar

-Diğer kamu kurumlarına maliyet (İç Güvenlik, Gaziler Bakanlığı vb.): 1 milyar dolar

-Yüksek yakıt fiyatlarından kaynaklanan ek kamu maliyeti: 165 milyon dolar

-Pentagon'un talep ettiği ek bütçe: 80 milyar dolar

VATANDAŞLARA VE EKONOMİYE MALİYETİ

-Amerikan hanelerinin benzin için yaptığı ek harcama: ortalama 253 dolar

-Dizel fiyatlarındaki artış nedeniyle oluşan ek maliyet: 27,1 milyar dolar

-Benzin fiyatları savaş boyunca birçok bölgede 4 doların üzerine çıktı

-Dizel fiyatları yaklaşık 3,80 dolardan 5 doların üzerine yükseldi

ENERJİ VE PETROL MALİYETİ

-Dünya piyasasında kaybolan petrol arzı: 1,15 milyar varil

-ABD Stratejik Petrol Rezervi: 1983'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi

-Oklahoma Cushing depolarındaki stok: 20 milyon varile kadar düştü

ENFLASYON VE FİNANSAL MALİYETLER

-ABD'de yıllık enflasyon: 3 yıl sonra yeniden yüzde 4'ün üzerine çıktı

-Fed'in faiz indirimlerini ertelemesine neden oldu.

-Tahvil getirileri yükseldi.

-Konut kredisi faizleri yaklaşık yüzde 6,5 seviyesinde kaldı.

İNSAN KAYBI

-Hayatını kaybeden ABD askeri: 13

-Hayatını kaybeden sivil sayısı: 7 bin 500'ün üzerinde

SİYASİ MALİYET

-Trump'ın görev onay oranı: yüzde 37

-Ekonomi yönetimini onaylayan seçmen oranı: Yüzde 31

-İran politikasını onaylayan seçmen oranı: Yüzde 35

TOPLAM GÖRÜNEN FATURA

-Doğrudan askeri maliyet: 40 milyar dolar

-Dizel kaynaklı ek maliyet: 27,1 milyar dolar

-Kamu kurumlarının ek giderleri: 1 milyar dolar