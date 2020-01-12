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İranlılar Süleymani'nin acısını unuttu

Amerika tarafındam öldürülen Süleymani'nin acısını unutan İranlılar, sokaklardaki Süleymani posterlerini yırttı.

Haber Merkezi | 12.01.2020 - 20:49..
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Bağdat’ta ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin posterleri İran sokakalarına asılmıştı.

Süleymani'nin ölümünden sonra, İran'da rejim karşıtları kısa bir sürede olsa protestolarını durdurmuştu.

Ancak İran’da hükümetin Ukrayna uçağının “yanlışlıkla vurulduğunu” itiraf etmesinin ardından rejim karşıtı hareket yeniden canlandı. Başta üniversiteler olmak üzere onlarca kentte gece sokağa çıkan binlerce İranlı rejimi protesto etti.

İranlılar Süleymani'nin acısını unuttu

SÜLEYMANİ'NİN ACISI UNUTULDU

Binlerce rejim karşıtı İranlı, ölümünden sonra sokaklara asılan Kasım Süleymani'nin posterlerini yırtarak hükümeti istifaya çağırdı.

İranlılar Süleymani'nin posterlerini yırtıyor İZLE

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