İşçilerin attığı demir Taha'nın ölümüne neden oluyordu

Geçtiğimiz pazartesi günü Bağlar ilçesi Yenihal Caddesi üzerindeki bir apartmanın, dış cephesinin yenilenmesi için çalışmalar yapıldı.

HERHANGİ BİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMADI

Binanın dış cephesinin restorasyonu için herhangi bir önlem alınmadan, demir iskele kuruldu.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BAŞINA İSABET ETTİ

İşçiler herhangi bir güvenlik önlemi almadan çalışırken, 11 yaşındaki 7. sınıf öğrencini Hüseyin Taha Yetiş de marketten alışveriş yaptıktan sonra aynı binada bulunan evine gitmek için çıktı. Bu sırada iskelede çalışan işçilerin attığı demir parça, Hüseyin Taha Yetiş’in kafasına isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı çocuğu ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Talihsiz çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Yakınları, iskelede herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığını ve sökülen parçaların da gelişigüzel atılması sonucu çocuğun yaralandığını belirterek, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.