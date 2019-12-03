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İşitme engelli berber müşterileriyle işaret diliyle anlaşıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde berberlik yapan 44 yaşındaki işitme engelli Yıldıray Gültay, daha iyi iletişim kurabilmek için müşterilerine işaret dilini öğretiyor.

AA | 03.12.2019 - 14:53..
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Ahlat'ta 22 yıldır berberlik yapan Yıldıray Gültay, sempatik tavırları ve işine bağlılığıyla vatandaşların takdirini topluyor.

Esnaf ve müşterilerine öğrettiği işaret diliyle iletişim sağlayan berber, dükkanındaki randevu sırasını da işaret dili sayesinde sorun yaşamadan hallediyor.

GÖRÜNTÜLÜ ARAYARAK RANDEVU VERİYOR

Doğuştan işitme engelli 3 çocuk babası Gültay, sürekli gelen müşterilerine öğrettiği işaret dili sayesinde daha kolay iletişim kurabiliyor.

Telefonundan görüntülü arama yaparak müşterilerine randevu veren Gültay, sıra bekleyenlerle de işaret diliyle sohbet ediyor.

Yaklaşık 15 yıldır aynı yerde tıraş olduğunu belirten Seyfettin Alparmak, sürekli Gültay'a geldiği için işaret dilini öğrendiğini ve iletişim konusunda sıkıntı yaşamadığını söyledi.

İşitme engelli berber müşterileriyle işaret diliyle anlaşıyor

''DAHA İYİ İLETİŞİM KURMAYA BAŞLADIK''

İlçede esnaflık yapan Hanifi Danışman ise Gültay'ı çok sevdiklerini belirterek, "Zamanla işaret dilini öğrenerek daha iyi iletişim kurmaya başladık. Nasıl tıraş olacağımızı anlatıyoruz ve istediğimiz şekilde tıraş olabiliyoruz. Bazen de görüntülü arayarak işaret diliyle sıra olup olmadığını soruyoruz. Bu şekilde hiçbir sorun yaşamıyoruz." dedi.

İşitme engelli berber müşterileriyle işaret diliyle anlaşıyor

İşitme engelli berber müşterileriyle işaret diliyle anlaşıyor

İşitme engelli berber müşterileriyle işaret diliyle anlaşıyor

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