Işkın toplarken kayalıklardan düştü, 3 saatte kurtarıldı

Türkiye İstatistik Kurumu; kısaca TÜİK, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı bir araştırma kurumu olmakla birlikte birçok mevzuatı içerisinde barındırıyor.

Karısını 25 yerinden bıçaklayıp öldüren koca: Bir anlık sinirle oldu

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İran'dan ABD açıklaması: Şartlarını kabul etmeyeceğiz

İran Meclis Başkanı ABD'nin İran'dan talepleri ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada istenen taleplerin hiç bir şekilde yerine getirilmeyeceği duyuruldu.