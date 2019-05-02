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Işkın toplarken kayalıklardan düştü, 3 saatte kurtarıldı

Bahar döneminde dağlık alanlarda yetişen ışkın bitkisini toplamak için giden bir kişi kayalıklardan 15 metre aşağı düşerek yaralandı.

İHA | 02.05.2019 - 16:58..
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Tunceli’de merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında dağlık alanda Işkın toplamaya çıkan 45 yaşındaki Aydın Akın, dengesini kaybederek 15 metre yüksekten düştü.

Işkın toplarken kayalıklardan düştü, 3 saatte kurtarıldı

Bacağından yaralanan ve hareket edemeyen Akın, 112 Acil Komuta Merkezi’nden yardım istedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri ile birlikte İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgeye hareket etti.

Işkın toplarken kayalıklardan düştü, 3 saatte kurtarıldı

3 SAATTE KURTARILDI

Ekiplerin zorlu çalışma sonucu ulaşılan Akın’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından sedyeye alınan Akın, 3 saatlik kurtarma çalışma sonrasında sağlık ekiplerine ulaştırıldı.
Ambulansla alınan yaralı, Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Işkın toplarken kayalıklardan düştü, 3 saatte kurtarıldı

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