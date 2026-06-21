İskoçya'da İslamofobik saldırı: 5 kişi yaralandı

Müslüman olmayan ülkelerdeki İslam karşıtı (İslamofobi) saldırılara bir yenisi daha eklendi.

İskoçya'da akşam saatlerinde kent genelinde tehdit, saldırı, gasp ve vandalizm olaylarına ilişkin çok sayıda ihbar alındı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ilk ihbarı, yerel saatle yaklaşık 20.50'de Edinburgh'un Sighthill bölgesinden aldı ve burada 2 kişinin yaralandığı bilgisine ulaştı.

Kentin batısındaki Broomhouse Camisi yakınlarında başlayan saldırılarda yaralanan 2 kişi Edinburgh Kraliyet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 KİŞİYE DAHA SALDIRDI

Saldırılarda 22 yaşındaki iki kişi ile 24, 27 ve 39 yaşlarındaki üç erkeğin yaralandığı, yaralılardan üçünün hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Yaralanmaların hayati tehlike oluşturmadığı kaydedildi.

YARI ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİ KAMERAYA YANSIDI

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, üstü çıplak bir kişinin elindeki kesici aletle kentte çeşitli noktalarda çevreye zarar verdiği, bir benzin istasyonunda taksinin camlarını kırdığı ve Leith Walk bölgesindeki bir pizzacının kapısına vurduğu görüldü.

"ÜLKEMİ KORUYORUM"

Görüntülerden birinde, polis tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirilen şüphelinin "Ülkeyi koruyorum." diye bağırdığı duyuldu.

Polisin elektroşok cihazlarıyla müdahaleye hazır bulunduğu, ancak cihazların kullanılmadığı kaydedildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, 36 yaşındaki beyaz İskoç erkeğin yerel saatle yaklaşık 21.30'da gözaltına alındığını ve kamuoyuna yönelik başka tehdit bulunmadığını bildirdi.

Terörle Mücadele Polisi, başkent Edinburgh'da 5 kişinin yaralanmasına neden olan ve Müslümanları hedef alan saldırıları soruşturuyor.

"IRKÇILIĞA VE NEFRETE YER YOK"

İskoçya Polisi Yardımcı Emniyet Müdürü Catriona Paton, yaptığı açıklamada, olayları "şoke edici saldırılar" olarak nitelendirdi.

Paton, "Toplumlarımızın tüm kesimlerine açık destek mesajı vermek istiyorum. Birlikte olduğumuzda en iyi halini alan İskoçya'da ırkçılığa veya inanç temelli nefrete yer yok." ifadelerini kullandı.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için kapsamlı çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Paton, müdahale eden polislerin kamu güvenliğini korumaya odaklandığını kaydetti.

"DÜŞMALIK VE ŞİDDET ÖRÜNTÜSÜNÜN SON HALKASI"

Müslüman toplumuyla ilişkiler alanında faaliyet gösteren Muslim Engagement and Development (MEND) Scotland ise yaralananlardan bazılarının Müslüman olduğunu açıkladı.

İskoçya Camiler Birliği de yaptığı açıklamada, yaralılardan ikisinin bölgedeki yerel camilerde namaz kıldıktan sonra saldırıya uğradığını aktardı.

Açıklamada, saldırıların İskoçya genelinde Müslümanlara, camilere ve İslami kurumlara yönelik "endişe verici düşmanlık ve şiddet örüntüsünün son halkası" olduğu kaydedildi.

"MÜSLÜMAN KARŞITI MOTİVASYONLA YAPTI"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İskoçya'da yaşanan saldırıları "korkunç" olarak niteledi.

Starmer, "Sokaklarımızda kimse şiddete maruz kalmamalı. Şüphelinin motivasyonunun Müslüman karşıtı nefret olduğu görülüyor. Buna müsamaha göstermeyeceğim. Bu kişi yasanın tüm ağırlığıyla karşı karşıya kalacak." ifadelerini kullandı.

"MÜSLÜMANLARA YÖNELİK NEFRETE VE ŞİDDETE YER YOK"

İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood da saldırı haberlerinden "dehşete düştüğünü" dile getirerek, şüphelinin Müslüman karşıtı nefretle hareket etmiş göründüğünü aktardı.

Mahmood, "Müslümanlara yönelik nefret ve şiddete yer yok. Bunun ülke olarak kim olduğumuzu yansıtmadığını biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İskoçya Başbakanı John Swinney de saldırılardan derin endişe duyduğunu dile getirerek, "Ülkemizde şiddete, ırkçılığa veya hoşgörüsüzlüğe yer yok." ifadesine yer verdi.