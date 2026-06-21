İsmail Kartal'dan Vedat Muriç'e şampiyonluk konuşması

İsmail Kartal, 2026-2027 sezonu öncesinde yeniden Fenerbahçe’nin başına getirildi.

Daha önce sarı-lacivertli kulüpte hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan Kartal, 2014-2015, 2021-2022 ve 2023-2024 sezonlarının ardından dördüncü kez Fenerbahçe Teknik Direktörü oldu.

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe, bu sezonun ilk transferini de açıkladı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında forvet hattını Vedat Muriç ile güçlendirdi.

Bu kapsamda Vedat Muriç ve Mallorca kulübü ile anlaşma sağlanırken; oyuncu kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

TARAFTARA UMUT VEREN SÖZLER

Fenerbahçe'nn yeni teknik direktörü İsmail Kartal ve sarı-lacivertlilere geri dönen Vedat , kulübün YouTube kanalında yayınlanan görüntülerde taraftarlara umut veren açıklamalarda bulundu.

"ALLAH'IN İZNİYLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Teknik Direktör İsmail Kartal, yeni sezon hedeflerine ilişkin yaptığı konuşmada, "Bu sene Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Bu taraftarın, bu camianın yüzünü güldürmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZİN İHTİYACI VAR"

Kartal'ın sözlerine karşılık veren Vedat ise, "Hepimizin ihtiyacı var hocam." diyerek takımın şampiyonluk konusundaki motivasyonunu ortaya koydu.