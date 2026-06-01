İspanya elektrik ve doğalgazda KDV'yi yüzde 21'e çıkardı

ABD-İran sürtüşmesinin henüz sona ermemesi ve ileriye yönelik belirsizlikler, Avrupa'daki yakıt giderlerine artış yönünde yansıyor.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından 20 Mart'ta aldığı önlemler kapsamında elektrik ve doğalgazda Katma Değer Vergisi'ni (KDV) yüzde 21'den yüzde 10'a indirme uygulaması sona erdi.

Hükümet, İran'a yönelik saldırılarla birlikte başlayan akaryakıt ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın küresel etkilerini hafifletmek için aldığı önlemlerin bir kısmını sonlandırdı.

ÖNLEMLER DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Hükümetin 20 Mart'ta onayladığı kriz karşıtı paketin 30 Haziran'a kadar yürürlükte kalması beklense de nisan ayında arz fiyatlarının kontrol altında tutulması gerekçe gösterilerek, elektrik ve doğalgazdaki KDV oranlarında olduğu gibi bazı önlemler, erken devre dışı bırakıldı.

YENİ KDV ORANI BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Buna göre 1 Haziran'dan itibaren İspanya'da, elektrik ve doğalgaz faturalarındaki KDV oranı yeniden yüzde 21'e çıktı.

Ayrıca endüstri alanlarında kullanılan özel elektrik vergisindeki indirim de sona ererek yüzde 0,5'ten tekrar yüzde 5'e getirildi.

AKARYAKITTA KDV İNDİRİMİ DEVAM

Diğer yandan, enflasyon oranlarının hükümetin belirlediği eşiğin üzerinde kalmasından dolayı akaryakıtlara uygulanan KDV indirimi, 30 Haziran'a kadar korundu.

Tüketiciler derneği Facua ise yaptığı basın açıklamasında, "elektrik gibi temel ve hayati bir hizmete en yüksek KDV oranının uygulanmasının adaletsiz olduğunu" savunarak, elektrik ve doğalgazda KDV oranlarındaki indirimin sona erdirilmesini eleştirdi.