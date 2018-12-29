İspanya İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerine kınadı

İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının Batı Şeria'da 2 binden fazla konut inşa edilmesine onay vermesinin, İspanya tarafından geçmişte olduğu gibi bir kez daha kınandığı bildirildi.

FİLİSTİN'İN GELECEĞİ YIPRATILIYOR

İsrail'in son günlerde Batı Şeria'da konut inşa edilmesine ilişkin kararlarının "Filistin Devleti'nin geleceğini ciddi şekilde yıpratan bir siyaset olduğu ve iki devletli çözümü tehlikeye attığı" vurgulandı.

İspanyol hükümeti, İsrail'e, uluslararası hukuk ile bağdaşmayan yasa dışı konut inşasına son vermesi çağrısında bulundu.