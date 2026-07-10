Türk askerine 'istismarcı' iftirasını kabul eden Avrupa Parlamento'suna tepki büyüyor

20 Temmuz 1974'te, Başbakan Bülent Ecevit'in emriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta Rumlar tarafından zulme uğrayan Türkleri kurtarmak amacıyla düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 52 yıl geçti.

Üzerinden yıllar geçse de Kıbrıs Türkleri'nin uğradığı katliamlar ve yaşanan zulüm hala hafızalardaki yerini koruyor.

YUNAN MİLLETVEKİLİ'NDEN TÜRK ASKERİNE İFTİRA

8 Temmuz'da Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda, Yunan milletvekili Eleonora Meleti raportörlüğündeki karar tasarısı, 575 lehte, 33 aleyhte ve 43 çekimser oyla kabul edildi.

Kararla, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk askerleri tarafından cinsel istismara uğradıkları iddia edilen Rum kadınları ile kız çocukları, Avrupa Parlamentosu tarafından resmi olarak 'suç mağduru' olarak tanındı.

AP, TÜRK ASKERİNE ATILAN İFTİRAYI KABUL ETTİ

Tasarı, Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komitesi (FEMM) tarafından hazırlanmıştı.

Kararda, 1974 harekatı sırasında Türk askerleri tarafından Rum kadın ve kız çocuklarına yönelik cinsel şiddet ve istismar iftiraları da yer aldı.

Kararla, mağdurlar resmi olarak 'suç mağduru' kabul edildi.

KARARA TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Dışişleri Bakanlığı, kararı 'yok hükmünde' ilan etti.

Açıklamada, iddiaların 'asılsız ve akıl dışı' olduğu, kararın tek taraflı ve tarihi gerçeklerin görmezden geldiği belirtildi.

AB'nin Kıbrıs konusunda belirli çevrelerin etkisiyle yanlı bir tutum izlediği vurgulandı.

"BU KARARIN HANGİ AMACA HİZMET ETTİĞİ AÇIKTIR"

KKTC de basın açıklamasında bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda 8 Temmuz 2026 tarihinde kabul edilen, "1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri" konulu, bir Yunan parlamenterin raportörlüğü çerçevesinde alınan karar, Parlamento’nun Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs’ta yaşananlar ile ilgili tek taraflı yaklaşımını ve tarafgir tutumunu, yakın zamanda alınan kayıplarla ilgili karardan sonra bir kez daha ortaya koymuştur.

20 Temmuz 1974 Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü arifesine ve iki halk arasında güvenin tesis edilmesi ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönündeki çabaların yoğunlaştığı bir döneme denk getirilen bu kararın hangi amaca hizmet ettiği açıktır.

Bu tür provokatif girişimler, uzlaşıya katkı sunmak yerine güven ortamının oluşmasını engellemek suretiyle çözüm çabalarına ciddi bir zarar vermektedir. Avrupa Parlamentosu'nun aldığı, siyasi amaçlarla ve tarafgir bir yaklaşımla tarihi yeniden inşa etme çabasının ürünü olan bu karar ile kararın alınmasında izlenen tek yanlı süreç, Parlamento’nun saygınlığını, güvenirliğini ve kararlarının dikkate alınma potansiyelini zedelemekten başka herhangi bir sonuç doğurmamaktadır."

"BU TİP ALÇAKÇA İFTİRALARIN HİÇBİR HÜKMÜ YOKTUR"

Karara tepkiler çığ gibi büyürken, bir yanıt da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Kararın, 'alçakça bir iftira' olduğunu vurgulayan Ömer Çelik, açıklamasında şu sözleri kullandı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi şan ve şereflerle dolu asil bir ocaktır. Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır.

Bu sözde kararı kınıyoruz. Hiçbir temele dayanmayan bu sözde kararların hangi güdümlü ilişkiler yoluyla alındığını çok iyi biliyoruz. Bu alçakça kararı kökten reddediyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaptığı açıklamaya tarihi dürüstlük adına herkes destek vermelidir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şan ve şereflerle dolu tarihi karşısında bu tip alçakça iftiraların hiçbir hükmü yoktur.

"BU KARARI HİÇBİR ŞEKİLDE TANIMIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da açıklamalarda bulundu.

Cevdet Yılmaz açıklamasında şunları söyledi:

"Biz bu kararı hiçbir şekilde tanımıyoruz, yok hükmünde bir karar. Bu karar Avrupa Parlamentosu'nun itibarını azaltır, düşürür. Avrupa Parlamentosu böyle oyunlara gelmemelidir."

'YUNAN' SEVDASI DA SÜRÜYOR

Bunlar olurken, Yunan sevdası da devam ediyor.

Her yaz binlerce Türk, tatil için Yunanistan'ı tercih ediyor.

Yunan milletvekili Türk askerine iftira atarken, Türkiye'den Yunan Adaları'na giden turlar doluyor taşıyor, feribotlarda sıraya giriyor.

Sokağın nabzını tutan Ensonhaber ekibi, vatandaşa nereye tatile gitmek isteyeceklerini sordu.

Gelen yanıtların önemli bir kısmı ise "Yunan Adaları" oldu.