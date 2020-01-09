İspanya'da küçük kızın tehlikeli oyunu kameraya yansıdı

İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki Playa Breso kentinde, küçük bir kız hiçbir güvenlik önleminin bulunmadığı 4. kattaki evinin penceresinden, binanın dış cephesine çıkarak balkona doğru yürüdü.

TEHLİKELİ ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA KAYDEDİLDİ

Balkona girmekte zorlanan küçük kız, tekrar dış cephedeki bölümden koşarak dairenin penceresine döndü. O anlar bir kişi tarafından saniye saniye kaydedilirken, küçük kızın tehlikeli oyunu ise izleyenleri korkuttu.

İspanya'da küçük kızın tehlikeli oyunu VİDEO