İspanya'daki yeni sorun: Kira artışı

İspanya'da, başta Barselona ve Madrid olmak üzere büyük şehirlerde hızla artan kira fiyatları, emlak sektörünün yeni sorunu olarak öne çıkıyor. İspanya'nın 2008 ile 2014 yılları arasında yaşadığı ekonomik krizin önemli nedenlerinden biri olan inşaat sektörünün kontrolsüz büyümesi ve artan konut fiyatları, bu kez yüksek kira fiyatlarında kendini göstermeye başladı.

4 YILA ORANLA ARTIŞ

Bazı emlak şirketlerinin yayımladıkları araştırma sonuçlarına göre, 2018 itibarıyla konut kiraları Barselona ve Madrid gibi büyük şehirlerde son 4 yıla oranla ortalama yüzde 40 arttı. En fazla kira artışı yüzde 49 ile Barselona'da gerçekleşti.

KİRALAR MADRİD VE BARSELONA'DA BİN 220 VE BİN 300 CİVARINDA

İspanya genelinde şehir merkezlerinde 80-90 metrekarelik bir evin aylık kirası ortalama 710 euro olurken, Madrid ve Barselona'da bu rakam bin 220 ila bin 300 euroya kadar çıkabiliyor. Hızlı kira artışında Madrid ve Barselona'yı, Balear Adaları (Mayorka, Minorka ve İbiza'nın da olduğu bölge) takip ediyor. Uzmanlar, kira artışlarının, yoğun talep ve yabancı yatırımcıların İspanya'daki konut piyasasına artan ilgisinden kaynaklandığını belirtiyor.

KİRADA OTURAN İSPANYOLLARIN SAYISI ARTIYOR

İstatistiklere göre, 2017 yılında İspanyolların yüzde 22,9'u kirada otururken, bu oran son yıllarda hızla yükseliyor. Yüksek kiradan dolayı mağdur olanların sayısı da her geçen gün artıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, geçen yıl Madrid'de mahkeme kararıyla evden çıkarmaların yüzde 80'i, kira sözleşmelerindeki parasal nedenlerden dolayı oldu.

Madrid'de geçen yılın ilk yarısında 2 bin 866 ailenin, kira sözleşmelerindeki yenileme maddelerini kabul etmediği için mahkeme kararıyla evlerinden çıkarıldığı belirtildi. İspanya'daki sosyalist azınlık hükümeti de 28 Nisan'da yapılacak erken genel seçim öncesi yeni kira yasasını kabul etti. Yeni yasada öne çıkan konular, kira sözleşmelerinin 3 yıldan 5 yıla yükseltilmesi ve mahkeme kararıyla evden çıkarılma sürecinin 1-2 ay geciktirilmesi oldu.