İspanya'yı yarı finale taşıyan isim: Mikel Merino

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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında İspanya ile Belçika, Los Angeles Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetirken, 30. dakikada İspanya, Fabian Ruiz'in golüyle 1-0 öne geçti.

41. dakikada ceza sahasına yapılan ortada kale önünde Charles De Ketelaere'nin kafa vuruşunda eşin yuvarlak ağlara gitti ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda tempo yükseldi.

SON SÖZÜ MERINO SÖYLEDİ

88. dakikada Mikel Merino'nun fileleri havalandırmasıyla İspanya, sahadan 2-1 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

İspanya, yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.

MERINO İSPANYA'YI YARI FİNALE TAŞIDI

Kariyerini İngiliz devi Arsenal'de sürdüren 30 yaşındaki Merino, İspanya tarihine bir kez daha geçmeyi başardı.

Merkez orta saha oyuncusu, Portekiz ile oynanan son 16 turu maçında 85. dakikada Dani Olmo yerine oyuna girmiş ve 90+1'de Ferran Torres'in asistinde İspanya'ya 1-0'lık galibiyeti getirmişti.

Merino, FIFA Dünya Kupası eleme aşamalarında İspanya adına oyuna sonradan girip galibiyet golünü atan ilk isim olmuştu.

Başarılı futbolcu, Belçika ile oynanan çeyrek final maçında bir kez daha son dakikalarda sahneye çıktı.

86. dakikada Olmo yerine oyuna dahil olan Merino, dakikalar 88'i gösterdiğinde ülkesini yarı finale taşıyan golü attı ve İspanya maçı 2-1'lik skorla kazandı.