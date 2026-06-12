İspanyol Juan, İznik Ayasofya Camii’nde Müslüman oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Nalan Betül Sarı (26) ile evli olan İspanyol siber güvenlik uzmanı Juan Andetros (28), İslamiyet’i araştırdığı iki yıllık sürecin ardından Müslüman olmaya karar verdi. Türkiye’de düzenlenen ihtida merasiminde kelimeişehadet getiren Andetros, duygusal anların yaşandığı törende yeni hayatına adım attı.

TANIMA SÜRECİ İSPANYA’DA BAŞLADI

Nalan Betül Sarı, eğitim için gittiği İspanya’da Erasmus programı kapsamında bulunduğu dönemde Juan Andetros ile tanıştı. İlişkilerini sürdüren çift, bir süre sonra evlenerek hayatlarını birleştirdi.

Madrid’de kariyerine devam eden Sarı, uluslararası bir kozmetik şirketinde Master Data Uzmanı olarak çalışırken, Andetros ise siber güvenlik alanındaki mesleğini sürdürdü. Bu süreçte çift, hem birbirlerinin kültürlerini hem de yaşam tarzlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

İSLAMİYET'E İLGİ İKİ YILDA ŞEKİLLENDİ

Evliliğin ardından Türk kültürü ve İslamiyet’i daha yakından tanımaya başlayan Juan Andetros, özellikle eşinin ailesinin gelenek ve yaşam tarzından etkilenerek araştırmalarını derinleştirdi.

İki yıl boyunca farklı kaynaklar inceleyen, çeşitli kişilerle görüşen Andetros, İslamiyet’i daha yakından tanımak amacıyla Türkiye’ye gelerek Bursa’nın İnegöl ilçesini ziyaret etti. Bu ziyaret, onun karar sürecinde belirleyici oldu.

İZNİK AYASOFYA CAMİİ’NDE İHTİDA MERASİMİ

Müslüman olma kararı alan Andetros, kelimeişehadet getirmek için Hristiyan dünyasında da tarihi ve dini öneme sahip olduğu bilinen İznik’teki İznik Ayasofya Camii’ni tercih etti.

Eşi Nalan Betül Sarı ve ailesiyle birlikte camiye gelen Andetros için burada ihtida merasimi düzenlendi. Merasimde Andetros, cami görevlilerinin yönlendirmesiyle kelimeişehadet getirerek resmen Müslüman oldu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

İhtida töreni sırasında Andetros’un duygusal anlar yaşadığı ve gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. Törene katılanlar da bu anlara tanıklık ederken, ortamda yoğun bir duygusal atmosfer oluştu.

Camide gerçekleştirilen törende, çiftin dini nikah akdinin de yapıldığı bildirildi.

DİNİ NİKAH CAMİDE KIYILDI

İhtida merasiminden sonra Sarı-Andetros çiftinin dini nikahı da cami görevlileri tarafından gerçekleştirildi. Töreni yöneten din görevlileri, İslamiyet’in barış, merhamet ve kardeşlik dini olduğuna vurgu yaparak Andetros’a yeni hayatında mutluluklar diledi.

“UZUN SÜRE ARAŞTIRDIM”

Juan Andetros, yaptığı açıklamada İslamiyet’i uzun süredir araştırdığını, okuduğu kaynaklar ve Türkiye’de edindiği deneyimlerin kararında etkili olduğunu belirtti. Kendisine bu süreçte destek olan herkese teşekkür etti.

İLK KEZ İHTİDA MERASİMİ YÖNETTİ

Merasimde görev alan Ahmet Harbili ise yaşanan anların kendisi için de ilk deneyim olduğunu belirtti.

Harbili, Andetros’un kelimeişehadet getirdiği anlarda büyük duygusallık yaşandığını ifade ederek törenin, hem katılımcılar hem de kendisi için unutulmaz olduğunu söyledi.

RESMİ NİKAH VE DÜĞÜN PLANLANIYOR

Çiftin önümüzdeki günlerde Türkiye’de resmi nikah işlemlerini tamamlaması ve ardından düğün yapması bekleniyor. Sürecin ardından İspanya’ya dönecek olan çiftin, yaşamlarını iki ülke arasında sürdüreceği ifade edildi.

İhtida töreni, hem katılımcılar hem de cami görevlileri açısından unutulmaz anlara sahne olurken Juan Andetros’un İslamiyet’i seçme süreci, bölgedeki en dikkat çekici hikâyelerden biri olarak kayıtlara geçti.