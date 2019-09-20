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Isparta’da besihanede yangın çıktı

Küçükbaş hayvanların bulunduğu besihanede çıkan yangında 2 hayvan telef oldu.

İHA | 20.09.2019 - 04:21..
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Isparta’da bugün akşam saatlerinde merkeze bağlı Bozanönü köyü yolu üzerinde Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Yakup Yıldız’a ait besihanede nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Durumun haber verilmesiyle birlikte söz konusu yere Isparta Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

İhbardan kısa süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmaları yaptı. Yapılan incelemede, çıkan yangın sonucu 2 küçükbaş hayvanın yanarak telef olduğu öğrenildi.

Yangın sonucu ayrıca, besihanede de maddi hasar oluştuğu kaydedildi. Öte yandan, olayla ilgili tahkikat başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak inceleme sonunda netlik kazanacağı belirtildi.

Isparta’da besihanede yangın çıktı VİDEO

Isparta’da besihanede yangın çıktı

Isparta’da besihanede yangın çıktı

Isparta’da besihanede yangın çıktı

Isparta’da besihanede yangın çıktı

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