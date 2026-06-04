Isparta'da eşini yolcu etti: Dönüş yolunda hayatını kaybetti

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Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kurusarı köyü ile Hüyüklü kasabası arasındaki yolda 75 yaşındaki Ramazan Şen, 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle ikamet ettiği Kurusarı köyünden Hüyüklü kasabasına eşini bırakmak için yola çıktı.

Eşini kasabada yolcu ettikten sonra köyüne dönmek üzere hareket eden Şen, köyüne yaklaşık 1 kilometre kala direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ramazan Şen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Şen'in cenazesi, Yalvaç Belediyesi cenaze nakil aracıyla morguna kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ise çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.