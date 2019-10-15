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Isparta'da öğrencilerin yaptığı araç

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri, ısıya dayanaklı batarya sistemli elektrikli araç yaptı.

AA | 15.10.2019 - 12:06..
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Isparta'da öğrencilerin yaptığı araç

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otomobil Kulübü öğrencileri, petrol yakıtları tüketen araçların doğaya verdiği zarar nedeniyle alternatif kaynakların araştırılması ve geliştirilmesi için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında öğrenciler, araç yapmaya karar verdi. Yaklaşık bir yıl süren çalışmayla üretilen bu elektrikli araca da "Davraz" ismi verildi.

"Davraz" ile ilgili Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler, öğrencilerin büyük emek verdiğini söyledi. Diler, yerli ve milli üretimlerin bu çalışmalar sayesinde ortaya çıkacağını aktardı.

Üniversitelilerden bataryası ısıya dayanaklı elektrikli araç İZLE

DİĞER ARAÇLARDAN AYIRT EDİCİ BİR ÖZELLİKLE ÜRETİLDİ

Davraz Ekip Lideri Muhammed Raşit Sancar da araçta, aktif dengelemeli batarya yönetim sistemini geliştirdiklerini dile getirdi. Aktif dengelemeli batarya sisteminin diğer araçlardan ayırt edici bir özellik olduğunu anlatan Sancar, şöyle konuştu:

Isparta'da öğrencilerin yaptığı araç

"Aktif dengelemeli sistemde piller tek tek kontrol ediliyor. Bizim ürettiğimiz araçta 297 pilimiz var. Pasif sistemlerde ise bir seri pil, tek bir pil olarak kabul ediliyor. Bataryası ısıya dayanaklı. Aracımız 60 kilometre hızla ve 60 kilometre mesafe gidebilir. Gelecek yıl bunu daha çok geliştireceğiz. Dört kişinin binebileceği, daha dayanıklı, şehir içinde kullanılabilen ve verimliliği daha yüksek araç üreteceğiz."

Isparta'da öğrencilerin yaptığı araç

Isparta'da öğrencilerin yaptığı araç

Isparta'da öğrencilerin yaptığı araç

Isparta'da öğrencilerin yaptığı araç

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Isparta'da öğrencilerin yaptığı araç

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