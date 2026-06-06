İsrail askerleri, Batı Şeria'da 7 aylık bir bebeği öldürdü
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde ateş açarak yaraladığı 7 aylık bebek yaşamını yitirdi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Gazze'de 3 yıla yakındır soykırım yapan İsrail, işgal altındaki diğer Filistin topraklarında da katliamlarını sürdürüyor.
İsrail askerleri, El Halil'in güneyindeki Tel Rumeyda bölgesinde sivillere ait bir araca ateş açtı.
7 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin ateş açtığı araçta ağır yaralanan 7 aylık bebek Sam Fehd Ebu Heykel'in yaşamını yitirdiği belirtildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Saldırıda Ebu Heykel'in annesi ile babasının, orta derecede yaralandığı bilgisi geçildi.
Hayatını kaybeden Filistinli bebeğin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.
Ebu Heykel bebeğin yakınları, cenazede büyük üzüntü yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)