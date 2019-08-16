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İsrail askerleri Gazze'de 63 Filistinliyi yaraladı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine yine İsrail askerlerinin müdahalesi vardı.

AA | 16.08.2019 - 20:50..
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin 32'si gerçek mermiyle olmak üzere 63 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ

Açıklamada ayrıca yaralılardan 17'sinin çocuk, 3'ünün kadın olduğu kaydedildi. 
Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri Gazze'de 63 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerleri Gazze'de 63 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

İsrail askerleri Gazze'de 63 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Gazze'de 63 Filistinliyi yaraladı

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