İsrail basını: Türkiye, İsrail için İran’dan çok daha tehlikeli bir tehdit oluşturuyor

Türkiye’nin savunma sanayii alanında yaptığı atılım, tüm dünyanın gündeminde.

Son yıllarda çeşitlenen ürün yelpazesi ve yüksek yerlilik oranı, Türkiye’yi birçok alanda bağımsız ve sözü geçen bir aktör haline getirdi.

Maariv gazetesindeki haberde, Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayiinde katettiği ilerleme ve güçlenen askeri gücüne dair dikkat çeken bir haber yayımlandı.

NATO'NUN EN BÜYÜK İKİNCİ ORDUSU

Habere göre Türkiye, NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip durumda.

Orta Doğu’da yaşanan savaş, bölge ülkeleri ve İsrail için bazı şeylerin gün yüzüne çıkmasını sağladı.

TÜRKİYE, İSRAİL İÇİN İRAN'DAN ÇOK DAHA TEHLİKELİ

Buna göre Türkiye, İsrail için İran’dan çok daha tehlikeli bir tehdit oluşturuyor.

Türkiye, günümüzde askeri teçhizatının yaklaşık yüzde 80’ini kendi bünyesinde üreten gelişmiş bir savunma sanayii altyapısı inşa etmiş durumda.

DONALD TRUMP SERT VE KABA DAVRANMAYA BAŞLADI

Habere göre İran ve ABD arasındaki savaş sürecinde ABD, İsrail’e yönelik yatırım ve desteğini azalttı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’e kaba ve sert davranmaya başladı.

ALTAY TANKI ÖN PLANA ÇIKTI

Bu tavırlar ise İsrail için bir şok etkisi yaratırken, şimdi de İsrail’in karşısında İran’dan daha tehlikeli bir meydan okuyucu olan ülke Türkiye var.

Habere göre Türkiye’nin ürettiği Bayraktar TB2 gibi insansız hava araçları, Dağlık Karabağ, Libya ve Ukrayna’daki çatışmalarda ölümcül etkinliğini kanıtlamış ve 34 ülkeye, Körfez ülkeleri de dahil olmak üzere Afrika ve Kafkasya’ya ihraç edilen bir ürün haline gelerek tüm dünyaya kendini kanıtladı.

Yazıda, ABD’den sonra NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye’nin tank sayısına ilişkin veriler paylaşıldı ve yerli üretim Altay tankına dikkat çekildi.

"TÜRK ORDUSU DEVASA BİR KUVVET YAPISINA SAHİP"

Türkiye’nin askeri teçhizatının yaklaşık yüzde 80’ini kendi üreten ve buna yerli imkânlarla geliştirilmiş çok katmanlı bir hava savunma sistemini de dahil eden gelişmiş bir askerî sanayi sistemi kurduğuna vurgu yapılan haberde, “Türk ordusu devasa bir kuvvet yapısına sahip. Hava Kuvvetleri, çoğunluğu F-16’lardan oluşan yaklaşık 200 uçağın yanı sıra taarruz helikopterlerini barındırıyor. Ancak İsrail ile yaşanabilecek olası bir çatışmada asıl tehdit, 14 denizaltı, fırkateynler ve amfibi hücum gemisini (TCG Anadolu) içeren Deniz Kuvvetleri kanadından gelecektir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

TÜRK ORDUSU YÜKSEK EĞİTİMLİ BİR PERSONELE SAHİP OLDU

Haberde ayrıca Türkiye’nin yıllardır teröre yönelik verdiği mücadeleye de değinildi.

Yapılan değerlendirmeye göre Türk ordusunun uzun yıllardır terörle mücadelesi sonucunda, Suriye ve Irak’ta topçu, zırhlı birlikler ve hava kuvvetlerinin koordineli kullanımıyla Türk ordusu, kapsamlı ve yüksek eğitimli bir personele sahip oldu.

MAVİ VATAN

Son ayların en önemli konusu olan Mavi Vatan doktrini için ise haberde, Türkiye’nin bu doktrin ile Doğu Akdeniz, Ege ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin deniz sınırlarını “boşa çıkardığı” değerlendirmesine yer verildi.