taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.751
Euro
6.3401
Altın
1460.14
Borsa
106903.68
Gram Altın
270.097
Bitcoin
42644.28

İsrail Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşimi inşa ediyor

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde yeni bir Yahudi mahallesi kurulması projesinin başlatılması planını onayladı.

AA | 02.12.2019 - 05:08..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
İsrail Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşimi inşa ediyor

İsrail’in Kanal13 televizyonuna göre, İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett’in planını onayladığı mahalle, El-Halil kentinin merkezinde, 1994’teki El-Halil katliamı sonrası İsrail tarafından kapatılan El-Cümle (El-Hisbe) çarşısına kurulacak.

FİLİSTİNLİLERE AİT 50 BİNA YIKILACAK

Haberde, projenin hayata geçirilmesi için Filistinlilere ait El-Hisbe’deki yaklaşık 50 binanın yıkılacağı ve Filistinli mülk sahiplerinin haklarının “korunarak” yerlerine yeni binaların inşa edileceğine dikkati çekilerek, bu mahallenin kurulmasıyla El-Halil’deki Harem-i İbrahim’in çevresindeki Yahudi yerleşim birimlerinin coğrafik bütünlüğünün sağlanacağı kaydedildi.

KENTTE 100 KONTROL NOKTASI VAR

Harem-i İbrahim’in de içinde bulunduğu El-Halil kentinin Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinliler, İsrail askerlerinin kısıtlamaları ve radikal Yahudi yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle ağır şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Yaklaşık 100 kontrol noktası bulunan kentte, Harem-i İbrahim’in çevresindeki yerleşim biriminde 400'e yakın Yahudi yerleşimci oturuyor. İsrail askerleri Filistinlilere baskı ve yıldırma politikaları uygularken, yerleşimciler de sık sık bölge halkını taciz ediyor.

İsrail Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşimi inşa ediyor

YERLEŞİM BİRİMLERİNDE 600 BİNDEN FAZLA YAHUDİ VAR

Tel Aviv yönetimi, Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak göreve başladığı 2017'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesine hız verdi. İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 252, işgal altındaki Doğu Kudüs'te de 13 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMLERİ YASA DIŞI KABUL EDİLİYOR

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuş ve bütün çabalara rağmen yeniden başlatılamamıştı.

İsrail Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşimi inşa ediyor

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak'ta göstericiler İran konsolosluğunu tekrar yaktı

Irak'ta göstericiler İran konsolosluğunu tekrar yaktı

41
Fatih'te İran uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu

Fatih'te İran uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu

9
Trump'a yönelik azil soruşturmasında süreç ilerliyor

Trump'a yönelik azil soruşturmasında süreç ilerliyor

9
Bursa'da araç altında 700 metre sürüklenen kadın öldü

Bursa'da araç altında 700 metre sürüklenen kadın öldü

3
Tatlı yiyelim tatlı konuşalım sözü doğrulandı

Tatlı yiyelim tatlı konuşalım sözü doğrulandı

1
Pendik'te denizden erkek cesedi çıktı

Pendik'te denizden erkek cesedi çıktı

0
ABD'de silahlı saldırıda 11 kişi yaralandı

ABD'de silahlı saldırıda 11 kişi yaralandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir