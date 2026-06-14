İsrail, Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırdı
İsrail Savunma Kuvvetleri, ordunun Beyrut’un Dahiye bölgesinde nokta atışı saldırı ile Hizbullah'a ait bir karargahı vurduğunu açıkladı.
Orta Doğu'daki çatışmaların ana aktörü İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını ateşkese rağmen sürdürüyor.
İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.
"HİZBULLAH'IN KARARGAHI VURULDU"
Açıklamada, "İsrail ordusu (IDF), Beyrut’un Dahiye bölgesinde nokta atışı bir saldırıda Hizbullah terör örgütünün bir karargahını vurdu." denildi.
Saldırıya uğrayan karargahın Hizbullah tarafından İsrail vatandaşlarına ve Lübnan’ın güneyinde bulunan İsrail ordusu birliklerine yönelik terör planlarının ilerletilmesi amacıyla kullanıldığı öne sürüldü.
Saldırının bugün erken saatlerde, Hizbullah'ın İsrail topraklarına doğru hava araçları fırlatmasının ardından gerçekleştirildiği ifade edildi.
"DEVLET ÜZERİNDEKİ TEHDİTLERE YÖNELİK FAALİYETLER DEVAM EDECEK"
Açıklamada, "Hizbullah terör örgütü, İsrail vatandaşlarına ve İsrail ordusu birliklerine yönelik terör planlarını ilerletmeye devam etmektedir.
İsrail ordusu, İsrail Devleti üzerindeki tüm tehditleri ortadan kaldırmak için siyasi kademenin talimatları doğrultusunda faaliyet göstermeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.