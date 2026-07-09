İsrail: F-35’lerin Türkiye’ye verilmemesi için girişimlerde bulunuyoruz

İsrail'den ABD'ye F-35 baskısı...

Katil İsrail devleti, son günlerin gündem maddesi olan F-35 konusunda Türkiye'ye karşı harekete geçtiler.

İSRAİL'İN F-35 KORKUSU

Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, F-35'lerin Türkiye'ye verilmesine karşı olduklarını ve bunu engellemek için çaba gösterdiklerini aktardı.

"ERDOĞAN OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRECEK"

ABD Başkanı Donald Trump ile yoğun görüşmeler yürüttüklerini ve F-35'lerin Türkiye'ye satışını engellemek için "hem açıktan hem perde arkasında çok sıkı çalıştıklarını" söyleyen Smotrich, "Erdoğan'ın oyunun kurallarını değiştirecek silahlara erişimine izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, İSRAİL İÇİN TEHDİT"

Öte yandan Smotrich, "Erdoğan çok tehlikeli bir adam. Türkiye, bugünkü durumuyla İsrail için çok önemli bir tehdittir." iddiasında da bulundu.

ENDİŞEYLE KARŞILANDI

Ankara'da 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne işaret eden açıklamaları, Tel Aviv yönetimi tarafından endişeyle karşılanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD basınına verdiği röportajlarla bu endişesini dile getirirken, Dışişleri Bakanı Gideon Saar da buna açıkça karşı olduklarını ve bölgede ABD'nin İsrail'in "niteliksel askeri üstünlüğünü" koruması gerektiğini savunmuştu.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

"Bizim vereceğimiz bu karar önemli. Çok iyi bir ilişkimiz var. Buradaki insanlar da dahil olmak üzere herkes "Neden bunu yapmayalım ki?" diyor. Çünkü Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var ve Türkiye çoğu ülkeden daha sadık aynı zamanda. Evet, bu kesinlikle üzerine konuştuğumuz, düşündüğümüz bir konu. Ve şu anda dünyanın açık ara en iyi uçağı F-35. Bunu düşüneceğiz."