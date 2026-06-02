İsrail, Gazze'de ateşkesi 3 bin 76 kez ihlal etti

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümetinden yapılan yazılı açıklamada Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten 31 Mayıs'a kadar geçen 232 günlük dönemdeki ihlallere ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 232 günlük zaman diliminde ateşkesi 3 bin 76 kez ihlal ettiği vurgulandı.

Bu ihlaller kapsamında 932 kişi öldürüldü, 2 bin 859 kişi yaralandı, 82 kişi alıkonuldu.

GAZZE'YE ÜRÜN GİRİŞLERİNİN KISITLANMASI

Ateşkes anlaşmasına göre günde 600, haftada 4 bin 400 tırın girmesi gereken Gazze Şeridi'nde İsrail, anlaşmanın insani yardımların bölgeye girişiyle ilgili maddelerine de uymuyor.

Gazze Şeridi'ne girmesi öngörülen 139 bin 200 yardım tırından yalnızca 50 bin 636'sının girişine izin verildiği, bunun da taahhüt edilen miktarın yüzde 36'sına tekabül ettiği belirtildi.

Ateşkes anlaşmasına göre söz konusu dönemde Gazze'den tahliye edilmesi öngörülen 17 bin 800 kişiden sadece 5 bin 836'sının tahliyesine izin verildi.

Bu rakamın tedavi için tahliyesi kararlaştırılan rakamın yüzde 32'sine karşılık geldiği ifade edildi.

Gazze hükümeti bu rakamların 'seyahat özgürlüğünün kısıtlanması politikasının sürdürülmesi' anlamına geldiğini vurguladı.

İSRAİL'İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Ateşkes anlaşması kapsamında Refah Sınır Kapısı'nı çift yönlü geçişlere açması ve yardım tırlarının girişlerine izin vermesi gereken İsrail hükümeti bu yükümlülüğü büyük oranda yerine getirmedi.