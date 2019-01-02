taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.307
Euro
6.0897
Altın
1285.81
Borsa
90828.88
Gram Altın
219.099

İsrail güçleri 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Haber Merkezi | 02.01.2019 - 10:55..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

qweqwe

Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenledikleri operasyonlarda, "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Söz konusu Filistinlilerin, sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İSRAİL BASKINLARI

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 270'i çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

KEYFİ TUTUKLAMA EYLEMLERİ

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla, Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sinan Akçıl'dan gelinlik tepkisi: Giyinmemiş bu

Sinan Akçıl'dan gelinlik tepkisi: Giyinmemiş bu

122
Hazal Kaya evleniyor

Hazal Kaya evleniyor

18
Fatih gemisi sonuç almaya çok yakın

Fatih gemisi sonuç almaya çok yakın

161
2018'de İstanbul Almanların gözdesi oldu

2018'de İstanbul Almanların gözdesi oldu

65
İzzet Yıldızhan'ın dövmeli çocukları

İzzet Yıldızhan'ın dövmeli çocukları

60
İran ABD yaptırımlarına direnmeye çalışıyor

İran ABD yaptırımlarına direnmeye çalışıyor

29
Kim Jong: Trump'la ikinci görüşmeye hazırız

Kim Jong: Trump'la ikinci görüşmeye hazırız

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir