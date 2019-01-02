İsrail güçleri 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenledikleri operasyonlarda, "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Söz konusu Filistinlilerin, sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İSRAİL BASKINLARI

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 270'i çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

KEYFİ TUTUKLAMA EYLEMLERİ

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla, Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.